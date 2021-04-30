Ринат Ахметов намеревается купить контрольный пакет акций "Кировоградоблэнерго"

Компания "ДТЭК Сети", принадлежащая Ринату Ахметову, заключила договор купли-продажи миноритарного пакета акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5% и рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций данного предприятия при условии согласования соответствующей сделки Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом вечером в пятницу, 30 апреля, Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Основная цель компании — повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов города Кропивницкого и Кировоградской области. Мы планируем реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в ЧАО "Кировоградоблэнерго", — прокомментировал сделку генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

В компании отметили, что сегодня рынок поставок электроэнергии клиентам полностью конкурентный: национальный регулятор НКРЭКУ контролирует работу операторов системы распределения, накладывая на них обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.

"Таким образом, концентрация новых активов компанией ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию", — добавили в "ДТЭК Сети".

Напомним, как ранее сообщалось, АМКУ признал группу ДТЭК Рината Ахметова и госкомпанию "Центрэнерго" нарушителями конкуренции и оштрафовал их за сговор при установлении цен на уголь почти на 800 млн грн.

СПРАВКА

Компания "ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тысяч предприятий.

Группа компаний "ДТЭК" также ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, а также развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.