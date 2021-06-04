Общество 1 час назад

СБУ поймала пять человек на вырубке леса в нацпарке "Подольские Товтры" (ФОТО)

Фигуранты были задержаны с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, незаконно вырубавшей древесину в Национальном природном парке "Подольские Товтры", а также в государственных и коммунальных лесхозах.

Как говорится в сообщении спецслужбы, действия злоумышленников нанесли государству ущерб на десятки миллионов гривен.

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По данным предварительного расследования, организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. СБУ задокументировала целый ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород, которые на черном рынке стоят примерно 1 млн грн.

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Все пятеро фигурантов были задержаны с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.

Правоохранители провели десять санкционированных обысков по месту жительства участников группы и на объектах лесного хозяйства, изъяв большую партию лесопродукции, стоимость которой устанавливается, черновые записи с доказательствами противоправных действий, а также грузовую технику и спецоборудование.

Задержанным сообщено о подозрении по части 3 статьи 28, части 4 статьи 246 (незаконная вырубка или сбыт леса, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Управлением стратегических расследований и следователями хмельницкой полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в незаконной вырубке леса в мае разоблачили сотрудников Глуховского агролесхоза в Сумской области.

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