В Сумской области сотрудники лесхоза незаконно рубили дубовый лес (ФОТО)

Работники полиции Сумской области разоблачили преступную схему хищения древесины с лесхоза должностными лицами госпредприятия "Глуховский агролесхоз". Об этом говорится в сообщении областной полиции.

Правоохранителям стало известно, что сотрудники лесхоза под видом внутренних перевозок предприятия совершали перевозки лесной продукции "деловой дуб" на частную пилораму в поселке Шалыгино Глуховского района.

"Проверкой установлено наличие оснований считать происхождение данной древесины незаконной вследствие ее поруба", — отметили в полиции.

По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на сумму 500 тысяч грн. Открыто производство по части 1 статьи 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Напомним также, что на днях Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины из Кировоградской области.

Неделей ранее спецслужба отчиталась о разоблачении схемы экспорта карпатской ели, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.