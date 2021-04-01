Общество 6 минут назад

СБУ пресекла нелегальный экспорт карпатской ели на миллионы гривен

Для легализации вывоза древесины дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Как отмечается в сообщении спецслужбы, в течение 2020-2021 годов организаторы вывезли за границу карпатскую ель почти на 15 млн грн.

По оперативной информации, сделку организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно коммерсанты отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.

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Отмечается, что для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупал использованную документацию и перепродавал ее для повторного использования.

На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу. Оперативники спецслужбы задержали на границе две фуры с незаконным грузом.

Также правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъяты пиломатериалы с сопроводительной поддельной документации, лес-кругляк без соответствующих документов, а также финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация, доказывающие проведение сделки.

Продолжается расследование производства по части 5 статьи 27, части 2 статьи 209, статье 246, частям 1 и 3 статьи 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с управлением СБУ в Ивано-Франковской области и Главным управление Государственной фискальной службы в этой области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

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