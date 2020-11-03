СБУ прикрыла многомиллионную схему импорта нефтепродуктов в Украину (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила противоправную схему импорта светлых нефтепродуктов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы сделки в течение 2018 — 2020 годов импортировали в Украину светлые нефтепродукты на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.
После этого фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей.
Кроме этого, дельцы продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
За обеспечение таких операций бизнесмены получали так называемую "премию" в размере 7 — 9% от общей суммы денег, которые поступали на счета их компаний.
По предварительным оценкам, из-за функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн грн.
В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.
Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГСУ Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.