Энергетика 1 час назад

СБУ прикрыла многомиллионную схему импорта нефтепродуктов в Украину (ФОТО)

Дельцы нанесли ущерб госбюджету на сумму более 200 млн грн

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила противоправную схему импорта светлых нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы сделки в течение 2018 — 2020 годов импортировали в Украину светлые нефтепродукты на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.

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После этого фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей.

Кроме этого, дельцы продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

За обеспечение таких операций бизнесмены получали так называемую "премию" в размере 7 — 9% от общей суммы денег, которые поступали на счета их компаний.

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По предварительным оценкам, из-за функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн грн.

В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГСУ Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.

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