Происшествия 1 час назад

Бюджет недополучил 4 млн грн: в Одесской области прикрыли схему при экспорте зерна

Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, организовал сделку одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций.

Указано, что зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции, и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.

"Таким образом, из-за незаконных сделок государственный бюджет недополучил более 4 млн грн обязательных платежей", — говорится в сообщении.

Уже начато уголовное производство по статьям подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей и уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Известно, что мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно со следователями ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Ранее на рынке "7 километр" (город Одесса) сотрудники правоохранительных органов конфисковали не менее 20 фур с тюлевой тканью.

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