На одесском рынке "7 километр" конфисковали 20 фур с контрабандной тканью (ФОТО)

На рынке "7 километр" (город Одесса) сотрудники правоохранительных органов конфисковали не менее 20 фур с тюлевой тканью.

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Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС), одно из запорожских предприятий в сотрудничестве с рядом фиктивных и транзитных фирм реализовывали текстильную продукцию через ряд складов и магазинов, расположенных на территории Одесской и Киевской областей.

Производителем, отправителем и поставщиком этих товаров значились предприятия из Китайской народной республики.

По информации ГФС, неустановленные в настоящее время владельцы фиктивных фирм, которые были задействованы в преступной схеме, предоставляли услуги для искусственного формирования налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua), перевода средств в наличные и занимались реализацией незаконно ввезенных на территорию Украины товаров без уплаты налогов.

Таким образом, участники преступной организации уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 139 млн грн.

На основании постановлений Шевченковского районного суда города Киева, 27 октября был проведен ряд обысков по месту расположения офисных и складских помещений, находящихся на территории Одесской, Киевской и Запорожской областей, а также в помещениях лиц, причастных к этому уголовному преступлению.

По предварительным данным изъято не менее 20 фур тюлевой ткани без наличия первичных документов. Обыски проходили с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса и в присутствии понятых.

В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия.

Напомним, в июле 2019 года сотрудники СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры прекратили деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах.

Продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей в государственный бюджет Украины.

Затем продукция реализовывалась в розницу и оптовыми партиями, исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.