СБУ накрыла схему контрабанды советских зенитно-ракетных комплексов

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов С-125 советского производства на сумму более 110 млн грн. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным следствия, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали импорт вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет.

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Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенной декларации при оформлении товара, использовав преференцию ввоза продукции якобы для Вооруженных сил Украины. Ущерб от этого для госбюджета оценивается в более чем 20 млн грн.

Кроме того, для переправки продукции через границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.

СБУ также установила, что фигуранты складировали ЗРК на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу.

В ходе обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, обнаружены документы, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

Главное следственное управление СБУ открыло производство по части 2 статьи 201 (контрабанда) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса. Выявленные образцы вооружения арестованы.

Напомним, ранее СБУ в Одессе изъяла 750 кг психотропа, который используют боевики "Исламского государства".