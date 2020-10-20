Происшествия 1 час назад

СБУ в Одессе изъяла 750 кг психотропа, который используют боевики "Исламского государства"

Переправку организовали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали каптагон в одной из стран Средиземноморья

Все фото: пресс-служба СБУ Все фото: пресс-служба СБУ
Все фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства", который собирались провезти через Украину транзитом. На черном рынке изъятый товар оценивается в более 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что переправку организовали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали каптагон в одной из стран Средиземноморья. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который припрятали пакеты с психотропом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.

После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного во время попытки вылета из Одессы, второго ‒ по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями. 

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

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