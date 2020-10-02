Общество 50 минут назад

Из Житомирской области в Азию нелегально вывезли древесину на миллионы гривен (ФОТО)

За два месяца злоумышленники вывезли за границу более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 млн грн

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области организованную преступную группировку на нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине.

Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирщины.

За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.

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Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой.

Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

Для легализации и обналичивания денег фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправная схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 млн грн.

Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.

Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, также объявлено подозрение. С учетом того, что иностранец в настоящее время находится за рубежом, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Напомним, в 2019 году объемы незаконной вырубки леса в Украине выросли почти в семь раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее.

 

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