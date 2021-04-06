Общество 9 минут назад

СБУ прикрыла канал нелегального экспорта древесины в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

Ежемесячно дельцы вывозили в страны Евросоюза продукцию более, чем на 5 млн грн

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины из Кировоградской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячно дельцы вывозили продукцию более чем, на 5 млн грн.

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По информации следователей органов безопасности, незаконный бизнес организовало руководство территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов совместно с должностными лицами подчиненных лесохозяйственных предприятий области. Они вывозили древесину ценных пород в ЕС под видом низкосортной продукции по заниженным ценам.

В СБУ отмечают, что из лесных хозяйств Кировоградщины злоумышленники ежемесячно реализовывали почти 600 кубометров ценной древесины.

Оперативники спецслужбы задержали на территории Кировоградской, Черкасской и Ровенской областей четыре грузовика.

Они перевозили для незаконного экспорта за границу почти 100 кубов древесины и пиломатериалов.

Правоохранители провели обыски в лесных хозяйствах и лесоперерабатывающих цехах области. Во время следственных действий обнаружено еще более 2 тысяч кубометров высококачественного дуба, заготовленного для экспорта.

В рамках начатого уголовного производства также конфискованы черновые записи и черная бухгалтерия, которые подтверждают противоправную деятельность.

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Следователями установлено, что незаконный механизм экспорта функционировал в течение 2020-2021 годов. Точный размер ущерба, нанесенного государству, установит экспертиза.

По данному факту продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о сообщении организаторам и участникам сделки о подозрении.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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