Оккупанты уничтожают заповедную Кинбурнскую косу: она горит уже неделю - Денисова

Российские военные путем блокировки возможности тушения пожаров уничтожают растительный мир Кинбурнской косы в Николаевской области, являющейся частью национального природного парка "Белобережье Святослава". Об этом написала на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"На юге Украины русские военные уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу. С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Пожар именно на Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей", - сообщила она.

По словам омбудсмена, под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир в этой местности, в частности самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей площадью более 60 гектаров, многолетние деревья, розовые озера, равно как и животный мир.

"На территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские военные, которые не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей", - описала Денисова.

Она подчеркнула, что ситуация в заповедной зоне близится к катастрофической: последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, поскольку огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить.

Омбудсмен добавила, что действия оккупантов являются нарушением четырех Женевских конвенций от 1949 года и дополнительных протоколов к ним, в том числе протокола №1 от 1977 года, и призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в ходе военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Напомним также, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило сайт, через который можно сообщать обо всех фактах экологических преступлений против окружающей среды со стороны российских оккупантов.