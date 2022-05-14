Окупанти знищують заповідну Кінбурнську косу: вона горить вже тиждень - Денисова

Російські військові шляхом блокування можливості гасіння пожеж знищують рослинний світ Кінбурнської коси в Миколаївській області, яка є частиною національного природного парку “Білобережжя Святослава”. Про це написала на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"На півдні України російські військові знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу. Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей", - повідомила вона.

За словами омбудсмена, під загрозою знищення опинився весь рослинний світ у цій місцевості, зокрема найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей площею понад 60 гектарів, багаторічні дерева, рожеві озера, власне, як і тваринний світ.

"Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставки продуктів для місцевих мешканців", - описала Денисова.

Вона наголосила, що ситуація в заповідній зоні наближається до катастрофічної: наслідки лісових пожеж є дуже небезпечними для життя людей і надзвичайно руйнівними для навколишнього середовища, оскільки вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.

Омбудсмен додала, що дії окупантів є порушенням чотирьох Женевських конвенцій від 1949 року та додаткових протоколів до них, у тому числі протоколу №1 від 1977 року, та закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Нагадаємо також, що Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів запустило сайт, через який можна повідомляти про всі факти екологічних злочинів проти навколишнього середовища з боку російських окупантів.