В Україні за рік висадили 175 мільйонів дерев за "планом Зеленського": де та хто посадив найбільше

За весняну лісокультурну кампанію українські лісівники висадили 116,4 мільйона сіянців на загальній площі 16 тисяч 897,7 га, з яких 1366,7 га – лісорозведення (висадження нових лісів).

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Як повідомляє Державне агентство лісових ресурсів, також проведено доповнення лісових культур, створених у попередні роки, на площі 13 тисяч 174,6 га. Загалом за рік реалізації президентької програми "Зелена країна" було висаджено 174,8 мільйона деревних рослин.

Дерева саджають і восени, і навесні, однак зазначається, що основна частина плану виконується саме весною. Висадка відбувається головним чином за рахунок лісгоспів, але до неї долучаються спонсори і громадськість.

"Війна негативно вплинула на динаміку втілення екологічної ініціативи, але цієї весни ми продовжували висаджувати молодий ліс, де це було можливо. Логіка проста: нам і надалі жити в цій країні. Ми піклуємося про наше довкілля", - підкреслив голова агентства Юрій Болоховець.

Зокрема, найбільше дерев висаджено на півночі країни - у Житомирській (39,77 млн), Рівненській (27,22 млн), Чернігівській (13,58 млн) та Київській (11,38 млн) областях.

Найменше ж сіянців висаджено у Одеській (338,8 тисячі), Харківській (519,9 тисячі), Миколаївській (737,2 тисячі) та Донецькій (796,8 тисячі) областях.

Як свідчать дані на сайті проекту, більше 1,1 мільйони дерев було посаджено силами територіальних громад, майже 2,27 мільйона - військовими лісгоспами, а 9,22 мільйона - комунальними. Бізнес же доклався до висадки дерев лише у Чернівецькій області (157,5 тисячі).

Нагадаємо, що про старт проекту "Зелена країна" президент Володимир Зеленський оголосив рік тому, 7 червня, на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія". Там же він і підписав відповідний указ.