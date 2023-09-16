Кабмин продлил сроки выплат за потерю урожая из-за уничтожения Каховской ГЭС

Кабинет министров продлил на два месяца сроки выплаты компенсаций за потерю урожая в результате уничтожения Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении №980 от 12 сентября, которым внесены соответствующие изменения в порядок предоставления пострадавшему населению указанной единовременной денежной помощи.

Так, вместо 1 сентября конечным сроком подачи получателем в бумажной или электронной форме заявления на выплату и копии документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, установлено 31 октября текущего года.

Соответственно, Николаевская и Херсонская областные военные администрации должны до 30 ноября (вместо 1 октября) принять решение о начислении помощи и передать его своим структурным подразделениям, обеспечивающим выполнение функций по агропромышленному развитию для направления помощи получателям на их банковские счета.

Кроме того, увеличен с 10 до 20 рабочих дней срок рассмотрения в порядке очередности указанных заявлений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций двух областей, обследование ими участков, на которых был потерян урожай овощей, и составление соответствующего акта.

Напомним, что эту денежную помощь могут получить жители Николаевской и Херсонской областей, имеющие в собственности участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

Размер помощи составляет 3318 гривен за потерянный урожай овощей на 0,01 га. При этом она будет выплачиваться из расчета на площадь не более 0,2 га в Николаевской области и 0,3 га – в Херсонской области. Выплачивать ее начали в начале июля, через месяц после упомянутой катастрофы на Днепре.