Кабмін продовжив терміни виплат за втрату врожаю через знищення Каховської ГЕС

Кабінет міністрів продовжив на два місяці терміни виплати компенсацій за втрату врожаю внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №980 від 12 вересня, якою внесено відповідні зміни до порядку надання постраждалому населенню зазначеної одноразової грошової допомоги.

Так, замість 1 вересня кінцевим терміном подання отримувачем у паперовій або електронній формі заяви на виплату та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку, встановлено 31 жовтня поточного року.

Відповідно, Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації мають до 30 листопада (замість 1 жовтня) ухвалити рішення про нарахування допомоги та надіслати його своїм структурним підрозділам, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на їх банківські рахунки.

Крім цього, збільшено з 10 до 20 робочих днів строк розгляду в порядку черговості зазначених заяв регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій двох областей, обстеження ними ділянок, на яких був втрачений врожай овочів, та складення відповідного акту.

Нагадаємо, що цю грошову допомогу можуть отримати мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір допомоги становить 3318 гривень за втрачений урожай овочів на 0,01 га. При цьому вона виплачуватиметься на площу не більше 0,2 га на Миколаївщині та 0,3 га – на Херсонщині. Виплачувати її розпочали на початку липня, через місяць після згаданої катастрофи на Дніпрі.