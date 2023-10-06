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Кабмін пропонує заборонити на 15 років робити будь-що з землями Каховського водосховища
Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на території колишнього вже Каховського водосховища.
Як повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроєкт було схвалено на засіданні Кабміну 6 жовтня.
Передбачено, що заборона діятиме протягом 15 років з дня набрання чинності закону, крім випадків формування та передачі в користування земель к з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.
Також проектом закону визначаються особливості проведення робіт із землеустрою, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, які займало водосховище, та окреслюється здійснення контролю за дотриманням встановлених вимог.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - прокоментував очільник уряду.
Окрім цього, на засіданні у п'ятницю Кабмін додатково виділив Херсонській обласній військовій адміністрації у звʼязку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася через підрив 6 червня Каховської ГЕС, 335 мільйонів гривень.
Зокрема, 186,94 мільйона гривень виділено для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення обʼєктів водо- та теплопостачання, а 147,98 мільйона - на здійснення заходів з ліквідації наслідків НС, зокрема на ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста. Загалом на ліквідацію наслідків уряд вже виділив 11,9 мільярда гривень.