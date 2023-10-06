Кабмін пропонує заборонити на 15 років робити будь-що з землями Каховського водосховища

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на території колишнього вже Каховського водосховища.

Як повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроєкт було схвалено на засіданні Кабміну 6 жовтня.

Передбачено, що заборона діятиме протягом 15 років з дня набрання чинності закону, крім випадків формування та передачі в користування земель к з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.

Також проектом закону визначаються особливості проведення робіт із землеустрою, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, які займало водосховище, та окреслюється здійснення контролю за дотриманням встановлених вимог.

"Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - прокоментував очільник уряду.

Окрім цього, на засіданні у п'ятницю Кабмін додатково виділив Херсонській обласній військовій адміністрації у звʼязку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася через підрив 6 червня Каховської ГЕС, 335 мільйонів гривень.

Зокрема, 186,94 мільйона гривень виділено для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення обʼєктів водо- та теплопостачання, а 147,98 мільйона - на здійснення заходів з ліквідації наслідків НС, зокрема на ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста. Загалом на ліквідацію наслідків уряд вже виділив 11,9 мільярда гривень.