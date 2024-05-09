Збанкрутіла криптобіржа FTX обіцяє повернути гроші більшості клієнтів

Криптобіржа FTX, яка збанкрутувала у 2022 році, заявила, що поверне гроші майже всім клієнтам, що постраждали від краху платформи. Про це із посиланням на судові документи повідомляє CNBC.

За оцінками криптобіржі, вона заборгувала кредиторам майже 11,2 мільярда доларів. Водночас FTX заявила, що готова розподілити між кредиторами близько 14,5-16,3 мільярда доларів, які компанія отримала після продажу своїх активів.

Згідно з представленим планом реорганізації, клієнти, вимоги яких становлять 50 тисяч доларів або менше, отримають приблизно 118% від їхнього вкладу. Як передбачається, таку компенсацію вдасться виплатити 98% вкладників. Якщо суд погодить план FTX, то вони зможуть отримати компенсацію протягом 60 днів після набуття чинності відповідного рішення.

Водночас інші неурядові кредитори наразі можуть розраховувати на відшкодування в розмірі 100% плюс до 9% як компенсацію можливих втрат від зміни ціни активів.

Однак, як пише The Verge, у такому плані є заковика: кредитори отримають суму, яку коштували їхні активи на момент краху FTX. Хоча вартість цифрових валют з тих пір значно змінилася.

"Насправді я отримаю назад тільки 25% своїх біткоїнів, і це відбуватиметься протягом багатьох років", - розповів Bloomberg член комітету незабезпечених кредиторів FTX Аруш Сехгал. Агентство зазначає, що відразу після банкрутства FTX біткоїн піднявся до рівня вище 62 тисяч доларів порівняно з 16 тисячами доларів до цього.

Крах криптобіржі FTX

Нагадаємо, що криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у 32 мільярди доларів. Після того, як з розслідування журналістів у листопаді 2022 року стало відомо про проблеми компанії з фінансовою стійкістю, інвестори почали масово виводити з неї гроші.

Після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив 16 мільярдів доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 мільярди доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.

28 березня окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок засновнику криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду і присудив йому 25 років ув’язнення за крадіжку 8 мільярдів доларів у клієнтів біржі FTX, яка нині збанкрутіла.

Повідомляється, що клієнти FTX втратили 8 мільярдів доларів, інвестори FTX втратили 1,7 мільярда доларів, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкменом-Фрідом, втратили 1,3 мільярда доларів. Він наклав наказ про конфіскацію 11 мільярдів доларів і дозволив уряду відшкодувати жертвам конфісковані активи.

Журі присяжних визнало 32-річного Бенкмана-Фріда винним 2 листопада за семи пунктами звинувачення в шахрайстві та змові, пов’язаних із крахом FTX у 2022 році, який прокурори назвали одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.

Нагадаємо, Бенкман-Фрід був затриманий на Багамах у грудні 2022 року, але його відпустили з-під варти під заставу в 250 мільйонів доларів. Проте, пізніше з'явилавя інформація, що він впливає на свідків у справі. Після цього Бенкмана-Фріда знову взяли під варту.