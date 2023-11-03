Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві

Присяжні федерального суду Манхеттена визнали засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда винним у шахрайстві та злочинній змові. Йому загрожують десятки років ув'язнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

За версією слідства, засновник криптобіржі FTX викрав шахрайським шляхом вісім мільярдів доларів її клієнтів.

Бенкману-Фріду було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами, а суд за всіма його визнали винним.

Фрід свою провину не визнав. Оголошення вироку призначено на 28 березня 2024 року.

Як пише Reuters, Бенкману-Фріду загрожують десятиліття ув'язнення.

Адвокат засновника криптобіржі FTX Марк Коен заявив, що розчарований рішенням присяжних, але поважає його. Він зазначив, що його клієнт «наполягає на своїй невинності і продовжуватиме боротися з висунутими проти нього звинуваченнями».

У березні 2024 року Фрід постане перед судом за другим блоком звинувачень, у тому числі у передбачуваному підкупі іноземців та змові з метою банківського шахрайства.

За версією слідства, Бенкман-Фрід надіслав хабар $40 млн у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, які були заморожені правоохоронними органами в країні. Йдеться про облікові записи, пов’язані з Alameda Research, дочірньою компанією FTX.

Крах криптобіржі FTX

Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у 32 мільярди доларів. Після того, як з розслідування журналістів у листопаді 2022 року стало відомо про проблеми компанії з фінансовою стійкістю, інвестори почали масово виводити з неї гроші.

Про плани придбати FTX оголошувала найбільша криптовалютна біржа Binance, та після перевірки фінансового стану біржі відмовилася від цього. В результаті FTX оголосила про банкрутство, а Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора.

Бенкман-Фрід був затриманий на Багамах у грудні 2022 року. Невдовзі його відпустили з-під варти під заставу в 250 мільйонів доларів, але в серпні 2023 року сторона звинувачення переконала суддю в тому, що засновник збанкрутілої криптобіржі з того часу неодноразово намагався вплинути на свідків у справі проти нього. В результаті Бенкмана-Фріда знову відправили під варту.

Після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примітно, що нещодавно комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, звинувативши Чжао в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.