Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве

Присяжные федерального суда Манхэттена признали основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном заговоре. Ему грозят десятки лет заключения за воровство $8 млрд у клиентов.

Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, основатель криптобиржи FTX украл мошенническим путем восемь миллиардов долларов у клиентов.

Бенкману-Фриду было предъявлено обвинение по семи пунктам, а суд по всем его признали виновным.

Фрид свою вину не признал. Оглашение приговора назначено на 28 марта 2024 года.

Как пишет Reuters, Бенкману-Фриду грозят десятилетие заключения.

Адвокат основателя криптобиржи FTX Марк Коэн заявил, что разочарован решением присяжных, но уважает его. Он отметил, что его клиент "настаивает на своей невиновности и будет продолжать бороться с предъявленными против него обвинениями".

В марте 2024 года Фрид предстанет перед судом по второму блоку обвинений, в том числе в предполагаемом подкупе иностранцев и заговоре в целях банковского мошенничества.

По версии следствия, Бенкман-Фрид направил взятку $40 млн в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами в стране. Речь идет об учетных записях, связанных с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

Крах криптобиржи FTX

Криптобиржа FTX была основана Бенкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022 года она оценивалась в 32 миллиарда долларов. После того, как по расследованию журналистов в ноябре 2022 стало известно о проблемах компании с финансовой устойчивостью, инвесторы начали массово выводить из нее деньги.

О планах приобрести FTX объявляла крупнейшая криптовалютная биржа Binance, но после проверки финансового положения биржи отказалась от этого. В результате FTX объявила о банкротстве, а Бенкман-Фрид ушел в отставку с поста генерального директора.

Бенкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре 2022 года. Вскоре его отпустили из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов, но в августе 2023 г. сторона обвинения убедила судью в том, что основатель обанкротившейся криптобиржи с тех пор неоднократно пытался повлиять на свидетелей по делу против него. В результате Бенкмана-Фрида снова отправили под стражу.

После краха FTX Бенкман-Фрид потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. Впоследствии на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примечательно, что недавно комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, обвинив Чжао в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.