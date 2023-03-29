США обвинили основателя криптобиржи FTX в подкупе китайских чиновников

Генеральная прокурора США обвинила бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бенкмана-Фрида в выплате $40 млн взятки одному или нескольким китайским чиновникам. Об этом сообщило издание Financial Times.

По версии следствия, Бенкман-Фрид направил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами в стране. Речь идет об учетных записях, связанных с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

Обвинения во взяточничестве были добавлены к предыдущим 12, которые уже выдвинули бывшему руководителю FTX. Уточняем, что биржа обанкротилась в ноябре 2022 года после того, как она не смогла удовлетворить волну запросов клиентов на вывод средств.

Бенкмен-Фрида сначала сообщили о подозрении по восьми уголовным делам после того, как его экстрадировали с Багамских островов, за то, что прокуроры назвали "одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США".

В феврале 2023 года правительство расширило дело против Бенкмана-Фрида, включив обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре в целях банковского мошенничества. Основатель FTX все это время пытался разморозить свои счета. После месяцев неудач, как утверждает прокурор, он решил дать взятку.

Напомним, после того, как FTX рухнула, Бенкман-Фрид потерял $16 млрд менее чем за неделю. Впоследствии на $84 млрд уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примечательно, что недавно комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, обвинив Чжао в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.

В то же время в Binance заявляют, что "жалоба содержит неполное изложение фактов, и биржа не соглашается с характеристикой многих пунктов, указанных в жалобе".