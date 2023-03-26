Владелец 8 европейских фондовых бирж запустит криптовалютные услуги

Американская компания, владелец биржи NASDAQ и 8 европейских фондовых бирж — Nasdaq до конца второго квартала 2023 года планирует запустить услуги по хранению цифровых активов, чтобы выполнять роль криптовалютного посредника.

Об этом сообщил старший вице-президент и руководитель Nasdaq Digital Assets Айра Ауэрбах, передает Bloomberg.

Он рассказал, что биржа пытается получить всю необходимую техническую инфраструктуру и разрешения от регуляторов рынка. В частности, Nasdaq подала заявку в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка на получение устава доверительной компании в ограниченных целях, которая будет контролировать новый бизнес.

"Проект, который первоначально был объявлен в сентябре, станет первым крупным шагом в криптовалюте для биржи. Хранение биткойнов и эфира станет первым шагом к созданию широкого набора услуг для подразделения цифровых активов компании", - сказал Ауэрбах.

Такое решение приняла биржа на фоне кризиса в отрасли. В частности, в 2022 году криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обрушилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Тогда миллиардер потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. После этого на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Источник фото: ua.depositphotos.com