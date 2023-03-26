Власник 8 європейських фондових бірж запустить криптовалютні послуги

Американська компанія, власник біржі NASDAQ та 8 європейських фондових бірж — Nasdaq до кінця другого кварталу 2023 року планує запустити послуги зі зберігання цифрових активів, щоб мати можливість виконувати виконати криптовалютного посередника.

Про це повідомив старший віце-президент і керівник Nasdaq Digital Assets Айра Ауербах, передає Bloomberg.

Він розповів, що наразі біржа намагається отримати всю необхідну технічну інфраструктуру та дозволи від регуляторів ринку. Зокрема, Nasdaq подала заявку до Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка на отримання статуту довірчої компанії з обмеженою метою, яка буде контролювати новий бізнес.

"Проєкт, який спочатку було оголошено у вересні, стане першим великим кроком у криптовалюту для біржі. Зберігання біткойнів та ефіру стане першим кроком до створення широкого набору послуг для підрозділу цифрових активів компанії", — сказав Ауербах.

Таке рішення біржа прийняла на тлі кризи в галузі. Зокрема, у 2022 році криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Тоді мільярдер втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Після цього на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.

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