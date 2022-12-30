Біткоїн подешевшав більш ніж на 60% за 2022 рік

За підсумками 2022 року одна з найпопулярніших криптовалют — біткоїн — втратила в ціні більш ніж 60%. Наприкінці грудня BTC коштував близько $16,5 тис порівняно з історичним максимумом на рівні майже $70 тис, якого криптовалюта досягла в листопаді 2021 року.

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Про це повідомляє Trading Economics.

Уточнюємо, що, згідно з даними CoinDesk, курс BTC 30 грудня знижується на 0,8% і становить $16,471 тис.

В 2021 році біткоїн зростав завдяки припливу капіталу на ринки і вкрай низькій або нульовій відсотковій ставці. Тоді експерти інвестиційної компанії Goldman Sachs навіть порівнювали біткоїн із золотом.

Згодом прискорення інфляції у 2022 році та більш жорсткі фінансові умови призвели до падіння криптовалют.

Розпродаж BTC посилився спочатку на тлі обвалу стейблкойну TerraUSD, а потім після банкрутства криптовалютної біржі FTX, другої за величиною у світі.

Нагадаємо, що криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Тоді мільярдер втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Після цього на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Джерело фото: ua.depositphotos.com