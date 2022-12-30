Биткоин подешевел более чем на 60% за 2022 год

По итогам 2022 года одна из самых популярных криптовалют — биткоин — потеряла в цене более 60%. В конце декабря BTC стоил около $16,5 тыс по сравнению с историческим максимумом на уровне почти $70 тыс, которого криптовалюта достигла в ноябре 2021 года.

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Об этом сообщает Trading Economics.

Уточняем, что, согласно данным CoinDesk, курс BTC 30 декабря снижается на 0,8% и составляет $16,471 тыс.

В 2021 году биткоин рос благодаря притоку капитала на рынки и крайне низкой или нулевой процентной ставке. Тогда эксперты инвестиционной компании Goldman Sachs даже сравнивали биткоин с золотом.

Вскоре ускорение инфляции в 2022 году и более жесткие финансовые условия привели к падению криптовалют.

Распродажа BTC усилилась сначала на фоне обвала стейблкойной TerraUSD, а затем после банкротства криптовалютной биржи FTX, второй по величине в мире.

Напомним, что криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обрушилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Тогда миллиардер потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. После этого на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Источник фото: ua.depositphotos.com