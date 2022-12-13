Владельца криптовалютной биржи FTX арестовали на Багамах за махинации

Полиция арестовала основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

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Об этом сообщает Washington Post.

Следствие по делу Бэнкмана-Фрида и криптовалютной биржи FTX продолжается с ноября. Основатель FTX подал заявление о банкротстве после того, как клиенты не смогли вывести деньги с биржи.

Компания задолжала своим кредиторам по меньшей мере $3 млрд. Следователи пытаются выяснить использовал ли бизнесмен средства клиентов для предоставления займов своему инвестиционному подразделению Alameda Research.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намеревалась выдвинуть обвинения Бэнкману-Фриду в нарушении законодательства о ценных бумагах, и он должен был дать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Однако арест не позволит провести слушания.

Багамские острова и США имеют договор об экстрадиции, но на данный момент не известно, сколько времени может понадобиться для выдачи Бэнкмана-Фрида американским властям.

Последние несколько недель бизнесмен провел в своем багамском поместье, раздавая многочисленные интервью журналистам и размещая десятки постов в социальных сетях с объяснениями, как его компания прошла путь от одной из крупнейших и самых авторитетных криптобирж до объявления о банкротстве. При этом Бэнкман-Фрид отрицает, что в его действиях были злые намерения.

Напомним, что высший антикоррупционный суд в среду, 7 декабря, арестовал одесского бизнесмена Бориса Кауфмана с альтернативой внесения 129 млн гривен залога по подозрению в создании преступной организации, контролировавшей должностных лиц Одесского горсовета.