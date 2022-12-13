СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества: к сделкам причастен замглавы Федерации профсоюзов

Служба безопасности разоблачила схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины на 25 млрд грн. Установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Схема заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, которые передавали Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы", - говорится в сообщении.

Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.

Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд грн.

В настоящее время топ-чиновнику Федерации профсоюзов сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом.

Напомним, ранее сотрудники СБУ, НАБУ и САП разоблачили бизнесмена, предлагавшего взятки в размере $10 тысяч руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.