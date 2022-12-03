ГБР провело обыск в КГГА по делу о нецелевом использовании земель парка "Муромец"

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью.

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Как сообщили в ГБР, в ходе выемки среди прочего были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

Установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, оно не выполняет условия инвестиционного договора, в частности, относительно сроков строительства и графика финансирования проекта.

Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка. По данным ряда СМИ, речь идет о парке "Муромец" в Деснянском районе столицы, расположенном на Трухановом острове между жилмассивами Оболонь и Троещина.

В бюро указывают, что работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 миллионов гривен.

Сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА "к причинам невыполнения" предприятием условий инвестиционного договора за последние семь лет.

Дело расследуется по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним также, что месяц назад ГБР сообщило начальнику управления имуществом КГГА о подозрении в незаконном оформлении ряда курортных объектов в столице на Федерацию профсоюзов Украины.