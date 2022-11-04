Ексначальник управління майном КМДА отримав підозру в незаконному оформленні курортних об'єктів на ФПУ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління майном Київміськадміністрації, який, за даними слідства, незаконно передав право власності на державне майно, вартість якого на сьогодні складає мільярди гривень.

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Як ідеться у повідомленні бюро, воно разом зі Службою безпеки України задокументовало, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй приватних акціонерних товариств за попередньою змовою незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси.

Вказаний чиновник КМДА всупереч вимогам законодавства видавав накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.

Зокрема, посадовцем незаконно оформлено права власності на Київську міську курортну бальнеолікарню, санаторій "Жовтень", майновий комплекс бази відпочинку на вулиці Вишгородській, майновий комплекс на вулиці Курортній.

Вартість вказаного майна на момент вчинення злочину перевищувала 247 мільйонів гривень, а зараз сягає вже мільярдів. Вказані об’єкти вже арештовані та передані в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Посадовцю ж інкримінують зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У жовтні ж ДБР повідомило про підозру за тією ж статтею іншому ексначальнику Головного управління майном КМДА, який також незаконно передав право власності на державне майно профспілкам.

Зокрема він незаконно оформлив право власності Будинок профспілок на Майдані Незалежності, інший будинок на вулиці Хрещатик, виробничо-адміністративний будинок на вулиці Шота Руставелі, готель "Турист", майновий комплекс на вулиці Трутенка, відділення санаторію імені 1 Травня, курорт Пуща-Водиця, майновий комплекс на вулиці Гамарника тощо.