Ексголову ДПСУ підозрюють в корупції через схему з заміною житла для прикордонників більш дешевим

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 28 жовтня повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем колишнім голові Державної прикордонної служби, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, а також директору товариства-забудовника.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначається в повідомленні САП, встановлено, що у першому півріччі 2019 року компанія-забудовник відповідно до укладених договорів мала передати Держприкордонслужбі 66 квартир у Львові, зокрема в одному з центральних районів міста, для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Слідством встановлено, що попри договірні зобов’язання компанія продала квартири, призначені прикордонникам. Задля приховання своїх злочинних дій її директор вступив у злочинну змову з представниками ДПСУ та провів "заміну" житла, незважаючи на те, що воно не відповідало умовам договорів.

Як наслідок, прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 мільйона гривень дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз.

На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає максимальне покарання до шести років позбавлення волі. Розслідування триває.

У повідомленні не називаються імена підозрюваних, однак з 25 липня 2017 року до 31 травня 2019 року Держприкордонслужбу очолював Петро Цигікал. Крім того, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", фігурантами справи є Бігун О.М. та Романенко О.В.

Нагадаємо, що раніше НАБУ викрило аналогічну схему із заміною житла для співробітників Національної гвардії у Києві за участю колишнього вже командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, колишнього депутата Верховної Ради та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, а також топ-менеджерів "Укрбуду". Сума в різниці вартості у цьому випадку становила більше 81 мільйона гривень.

У листопаді 2021 року справу було передано до суду. Окремо НАБУ інкримінує Микитасю дачу хабаря за заниження суми різниці з 81 до 7 мільйонів гривень, співучасником в чому вважає тодішнього юриста "Укрбуду" й нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова.