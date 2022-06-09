НАБУ розслідує розтрату Максимом Микитасем 400 млн. грн., виділених державою на будівництво трьох військових складів

Державне бюро розслідувань передало в НАБУ кримінальну справу проти екс-нардепа Максима Микитася щодо витрати грошей на будівництво трьох військових складів на суму понад 400 млн. грн.

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Про це повідомило поінформоване джерело в НАБУ.

Раніше матеріали у цій справі були і в НАБУ, і в ДБР. Наразі у контексті актуальності військових питань та розтрати держкоштів, виділених на оборону країни, матеріали справ за номерами 62019100000000441 та 42019020420000024 об'єднані в одне провадження.

За словами джерела, є політична воля керівництва оперативно передати його до суду.

Нагадаємо, за інформацією видання Bihus.Info, будівництво нових сучасних складів боєприпасів для української армії, розпочате 4 роки тому і яке мало завершитися до кінця 2021-го, провалилося. На місці обіцяних арсеналів зараз лише недобудовані "коробочки", іржава арматура та "утоплений бетон". Долю мільярда гривень, перерахованого Міністерством оборони двом компаніям із корпорації "Укрбуд", наразі з'ясовують у судах.

Нові військові арсенали Міністерство оборони замовило 2018-го – після низки пожеж та вибухів у військових частинах, які спричинили серйозні втрати боєприпасів. Загалом у трьох військових частинах до кінця 2021 року мали побудувати 136 сховищ.

Один підряд на 1,95 млрд грн отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два - на 2,3 млрд грн - ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (далі - "ПУБА"). Перша компанія на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, другу – на його парламентського помічника Андрія Якусевича, обидві фірми входили до корпорації "Укрбуд".

Близько 100 млн. грн. авансів на закупівлю будівельних матеріалів підрядники отримали одразу, ще орієнтовно по 300 млн. грн. на кожен об'єкт було перераховано наприкінці 2018 року. Сума порівнянна 80% вартості першої черги будівництва, яка передбачала будівництво 35 сховищ. Роботи по першій черзі мають завершитися до кінця 2019-го, а до цього – восени – підрядники мали звітувати за аванси. Вже на початку 2019 року замовник подав до суду обох підрядників. МОУ стверджувало, що будівельники зривають календарний план робіт на всіх об'єктах, тому мають бути оштрафовані.

Міністерство суд програло, а на початку жовтня взагалі припинилося будівництво 2-х із 3-х арсеналів. Цікаво, що це співпало з крахом корпорації "Укрбуд" та активною фазою кримінального провадження за участю топ-менеджменту "Укрбуду" у корупційній угоді з квартирами Нацгвардії. Пізніше припинилося і будівництво на третьому арсеналі.

У Калинівці, де мав будувати "мікітасовий" "Укрбудмонтаж": із 10 запланованих сховищ – одна неповна "коробка" без даху та три фундаменти. У Богданівці, яку мала будувати "ПУБА" Якусевича – з 10 сховищ готова лише одна "коробка" (залізобетонний кокон без внутрішніх мереж) та ще кілька фундаментів із "зачатками" стін.

У Цвітоху (теж "ПУБА") замість 15 готових сховищ знайшли 12 "коробок", тобто жодне сховище так і не було закінчено.