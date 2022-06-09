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Недвижимость
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НАБУ расследует растрату Максимом Микитасем 400 млн. грн, выделенных государством на строительство трёх военных складов

НАБУ расследует растрату Максимом Микитасем 400 млн. грн, выделенных государством на строительство трёх военных складов
Максим Микитась в суде

Государственное бюро расследований передало в НАБУ уголовное дело против экс-нардепа Максима Микитася относительно растраты денег на строительство трёх военных складов на сумму более 400 млн. грн.

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Об этом сообщил информированный источник в НАБУ.

Ранее материалы по этому делу были и в НАБУ и в ГБР. Сейчас в контексте актуальности военных вопросов и растрате госсредств, выделенных на оборону страны, материалы дел с номерами 62019100000000441 и 42019020420000024 объединены в одно производство.

По словам источника, есть политическая воля руководства оперативно передать его в суд.

Напомним, по информации издания Bihus.Info, строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии, начатое 4 года назад и которое должно было завершиться к концу 2021-го, провалилось. На месте обещанных арсеналов сейчас только недостроенные "коробочки", ржавая арматура и "утопленный бетон". Судьбу миллиарда гривен, перечисленного Министерством обороны двум компаниям из корпорации "Укрбуд", сейчас выясняют в судах.

Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м – после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях к концу 2021 года должны были построить 136 хранилищ.

Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее – "СУСА"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторую – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд".

Около 100 млн. грн. авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн. грн. на каждый объект было перечислено в конце 2018-го. Сумма соизмерима 80% стоимости первой очереди строительства, которая предполагала возведение 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться за авансы. Уже в начале 2019-го заказчик подал в суд обоих подрядчиков. МОУ утверждало, что строители срывают календарный план работ на всех объектах, поэтому должны быть оштрафованы.

Министерство суд проиграло, а в начале октября вообще прекратилось строительство 2-х из 3-х арсеналов. Интересно, что это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства по участию топ-менеджмента "Укрбудум в коррупционной сделке с квартирами Нацгвардии. Позже прекратилось и строительство на третьем арсенале.

В Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж": из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента. В Богдановке, которую должна была строить "СУСА" Якусевича – из 10 хранилищ готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей) и еще несколько фундаментов с "зачатками" стен.

В Цвитохе (тоже "СУСА") вместо 15 готовых хранилищ нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено.