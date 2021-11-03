Дело против Микитася о схеме с квартирами для Нацгвардии передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 ноября решила завершить досудебное расследование и направить в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу о хищении 81,6 млн грн на схеме с обменом квартир для Национальной гвардии с одной новостройки в центральной части Киева на другую, находящуюся на окраине города.

Как отмечается в сообщении ведомства, обвиняемыми по нему проходят семь человек — бывший депутат Верховной Рады и бывший президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, а также топ-менеджеры "Укрбуда" и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил.

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Следствие установило, что после заключения между Министерством внутренних дел и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева (ЖК "Аристократ" на улице Евгения Коновальца, 34) группой лиц, в том числе должностными лицами Нацгвардии, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных сделок.

Указывается, что было решено обменять квартиры в "Аристократе", которые должны были быть переданы НГУ, на жилье в ЖК "Оберег" в конце Бориспольской улицы на окраине Киева, что привело к потере активов на общую сумму 81,635 млн грн.

14 мая 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Аллерову и Микитасю. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Аллеров получил 125 тысяч долларов взятки за совершение действий в интересах застройщика.

По данным следствия, 100 тысяч долларов он оставил себе, а 25 тысяч передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, установлено, что он получил от экс-нардепа и должностных лиц компании "Укрбуд Девелопмент" в качестве взятки квартиру в центре столицы площадью 76 квадратных метров и стоимостью 1,82 млн грн. Квартира была оформлена на близкую родственницу командующего с использованием поддельных документов, однако стоимость ее покупки была втрое меньше рыночной — 592,8 тысячи грн.

Также фиктивные документы использовались при проведении обмена квартир Нацгвардии в центре столицы на жилье на окраине: речь идет об отчетах об оценке, которая проводилась по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент".

5 мая 2020 года было сообщено о подозрении в совершении новых преступлений как Аллерову, так и Микитасю как бенефициару "Укрбуд Девелопмент", а также должностным лицам этой компании.

Кроме того, было сообщено о подозрении бывшим должностным лицам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины — заместителю начальника управления, а также заместителю начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления.

Всем обвиняемым в итоге вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Микитась и гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода также обвиняются по части 4 статьи 369 (дача взятки), части 3 статьи 209 (отмывание преступного имущества), части 3 статьи 28 и частям 3 и 4 статьи 358 УК (подделка документов организованной группой). Заместителю гендиректора "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам вменяют то же, но без дачи взятки.

Аллерова обвиняют по части 4 статьи 368 (получение взятки), а также части 5 статьи 27, части 2 статьи 28 и части 4 статьи 358 УК (пособничество в подделке документов организованной группой).

Начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ вменяют пособничество в даче взятки, а замначальника вышеупомянутого отдела этого управления — предложение взятки.

Напомним, что сам Микитась называл главным по схемам в "Укрбуде" бывшего юриста этой компании Олега Татарова, ныне занимающего должность заместителя главы Офиса президента.

В свою очередь Майборода заявлял, что Микитась единолично принимал решения в рамках схем по хищению средств при строительстве жилья, а его обвинения в этом в адрес других лиц, в частности Татарова и самого Майбороды, несостоятельны, а сам Микитась неадекватен вследствие своего алкоголизма.

Отметим, что параллельно в декабре 2020 года Микитасю вменили организацию похищения человека в Киеве, после чего арестовали прямо в канун Нового года. Спустя два с половиной месяца ему удалось выйти из СИЗО под ночной домашний арест.