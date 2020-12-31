Политика 40 минут назад

Суд снова арестовал Микитася. Новый год он встетит в СИЗО

Его подозревают в причастности к похищению человека и вымогательстве

Максим Микитась в суде. Фото: Bihus.info Максим Микитась в суде. Фото: Bihus.info
Максим Микитась в суде. Фото: Bihus.info

Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу экс-нардепа и бывшего бенефициара строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася на 60 дней без возможности выхода под залог.

Такое решение суд принял на заседании 31 декабря вечером.

Кратко и по делу в Telegram

Микитася взяли под стражу прямо в зале суда. 

Экс-бенефициар "Укрбуда" уже сидел в СИЗО, но по другому делу — о строительстве жилья для Нацгвардии. Сейчас его берут под стражу по делу о похищении собственного адвоката и вымогательстве.

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Решение было принято уже после 22:00 после длительного ожидания. В первой половине дня Микитась не явился в суд, который принимал решение о меры пресечения для него и судья вынес решение о принудительном приводе застройщика, после чего тот явился в заседание.

После того, как он пошел на сделку со следствием по делу о жилье для Нацгвардии, которое вело Национальное антикоррупционное бюро, его отпустили под ночной домашний арест.

Пойдя на сделку со следствием, Микитась дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Застройщик обвинил Татарова в причастности к махинациям корпорации "Укрбуд" и НАБУ начало уголовное преследование топ-чиновника. Случилось это после того, как Татаров в открытую заявил, что Артем Сытник не должен возглавлять НАБУ, поскольку Сытник был признан судом виновным в коррупции.

НАБУ настаивало на аресте Татарова, однако в борьбу вступил Офис генерального прокурора. Замгекнпрокурора передал дело Татарова от НАБУ в СБУ, чем вызвал неудовольствие в ведомстве Сытника.

После передачи дела, уже в суде 30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об аресте Татарова.

А днем ранее, 29 декабря, полиция объявила Микитасю о подозрении в похищении собственного юриста и вымогательстве у него денег.

В НАБУ подвергают сомнению расследование по делу о похищении человека, там считают происходящее давлением на бюро.

Татаров, в свою очередь, уверен, что дело его сфальсифицировано и стоит за этим Сытник, против которого заместитель Офиса предидента позвлолил себе публично негативно высказаться.

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