Офис генпрокурора передал из НАБУ в СБУ дело, по которому подозревается Татаров

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из Национального антикоррупционного бюро Службе безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

При этом в бюро отмечают, что закон прямо запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования, и расценивают действия Офиса генпрокурора как сознательное и грубое нарушение Уголовного процессуального кодекса.

В НАБУ возмущены тем, что решение принято в тайне, без консультаций с самим бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42.

Бюро подчеркивает, что его детективы имеют доказательства того, что Татаров, ранее работавший юристом строительной госкорпорации "УкрБуд", причастен к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн в результате махинации с квартирами, строившимися для Национальной гвардии.

В НАБУ напоминают, что 24 декабря в 12:30 Высший антикоррупционный суд должен избрать Татарову меру пресечения.

"Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании его под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра. Так что вместо защиты интересов государства, понесшего ущерь из-за действий подозреваемого, ОГП фактически встал на его личную защиту", — говорится в сообщении.

По мнению НАБУ, такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности, поскольку всем этим, по убеждению бюро, ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции. Такое вмешательство в свою работу НАБУ называет беспрецедентным в истории Украины.

Напомним, НАБУ расследует дело о нанесении государству ущерба в сумме более 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Национальной гвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава "Укрбуда" и экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась. Ему накануне продлили домашний арест на два месяца.

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При этом другому фигуранту — бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову — ВАКС 9 декабря продлил на два месяца меру пресечения в виде личного обязательства.

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

При этом следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с Татаровым. Кроме того, экс-нардеп назвал именно Татарова автором схем корпорации по хищению средств. При этом в ОП и Национальной ассоциации адвокатов жестко отреагировали на объявление подозрения Татарову по этому делу.