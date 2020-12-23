Микитасю продлили ночной домашний арест на два месяца

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 23 декабря продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту Государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю до 23 февраля включительно.

Как напоминает пресс-служба ВАКС, подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время — с 23:00 до 7:00.

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Также ему предписано прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию, сообщать им об изменении своего места жительства и/или работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать на хранение загранпаспорта, а также носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении государству ущерба в сумме более 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Национальной гвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит Микитась.

При этом другому фигуранту — бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову — ВАКС 9 декабря продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

Отдельно же НАБУ расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба. Последнего 2 декабря арестовали.

При этом следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с нынешним заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, который тогда работал юристом в "Укрбуде". Кроме того, экс-нардеп назвал именно Татарова автором схем корпорации по хищению средств. При этом в ОП и Национальной ассоциации адвокатов жестко отреагировали на объявление подозрения Татарову по этому делу.