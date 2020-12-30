Суд не будет арестовывать Татарова: прокуроры усомнились в обоснованности подозрения

Прокуроры на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову заявили об отзыве ходатайства в связи с вероятной необоснованностью предъявленного ему подозрения.

Как передает "Интерфакс-Украина", в начале судебного заседания 30 декабря представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства.

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"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", — сказал представитель стороны обвинения.

В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у них не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров, и суд после пребывания в совещательной комнате решил это заявление удовлетворить.

Напомним, нынешнего замглавы ОП в НАБУ подозревают в причастности к даче взятки экс-главой корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем, когда Татаров работал в ней юристом. Следствие установило, что взятка в виде машиноместа в жилом комплексе была дана заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за обеспечение недостоверных результатов экспертизы суммы ущерба в деле о схеме с заменой объекта строительства жилья для Национальной гвардии. По нему подозреваемым проходят Микитась и бывший уже начальник НГУ Юрий Аллеров.

Причем сам Микитась называл именно Татарова истинным автором схем "Укрбуда" по хищению средств. Татаров же обвинения, в том числе в причастности к даче взятки, отрицает. Более того, в ОП и Национальной ассоциации адвокатов жестко заступились за него после объявления о подозрении.

Отметим также, что еще 2 декабря стало известно, что Микитась, сидевший ранее в Лукьяновском СИЗО в Киеве, был выпущен под домашний арест после дачи показаний на других фигурантов и возмещения 50 млн грн ущерба (всего в деле о квартирах Нацгвардии фигурирует сумма ущерба в более 81 млн грн).

30 декабря, после объявления Микитасю подозрения по "свежему" делу о похищении в Киеве юриста одной из компаний и вымогательстве у него 800 тысяч долларов, НАБУ усомнилось в адекватности следствия полиции и заявило, что подозреваемый для бюро является ценным обличителем коррупции в высших эшелонах власти. В частности, в НАБУ дали понять, именно его показания легли в основу упомянутого подозрения Татарову.