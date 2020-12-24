"Я не причастна к решению": Венедиктова прокомментировала передачу дела Татарова в СБУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Службу безопасности. Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде".

"На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара — не помощники в нашем деле", — сказала генпрокурор.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Она добавила, что согласно закону взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве, больше известном как "дело Нацгвардии или Татарова" — из-за спора о замене группы прокуроров, а процессуальные полномочия в этом деле возложили на заместителя генпрокурора — Алексея Симоненко.

Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

Напомним, НАБУ расследует дело о нанесении государству ущерба в сумме более 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Нацгвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит экс-глава "Укрбуда" и экс-нардеп Максим Микитась.

В частности Бюро расследует эпизод о даче Микитасем взятки в виде машиноместа замдиректору экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе разницы в цене упомянутых объектов недвижимости и, соответственно, суммы нанесенного ущерба.

При этом следствие считает, что дачу взятки Микитась организовал в сговоре с Татаровым. Кроме того, экс-нардеп назвал именно Татарова автором схем корпорации по хищению средств. При этом в ОП и Национальной ассоциации адвокатов жестко отреагировали на объявление подозрения Татарову по этому делу.

Вчера, 23 декабря 2020 года, уголовное производство по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова передали из Национального антикоррупционного бюро Службе безопасности Украины. В НАБУ уже осудили это решение и назвали вмешательство в свою работу "беспрецедентным в истории".