После решения о принудительном приводе Микитась явился на суд (ОБНОВЛЕНО)

Экс-нардеп и бывший бенефициар корпорации "Укрбуд" Максим Микитась после того, как Шевченковский районный суд вынес решение о его принудительном приводе, явился на заседание, где рассматривается вопрос о мере пресечения для него, сообщает "Страна.ua".

Решение о принудительном приводе появилось после того, как ни сам застпройщик, ни его защита не явились на заседание суда 31 декабря.

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Ранее заявленный отвод следственному судье удовлетворен не был, однако на заседание по существу ходатайства ни Микитась, ни его защита не явились. Представители обвинения заявили ходатайство о принудительной доставке в суд Микитася, также попросили суд обязать защиту явиться на заседание.

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Напомним, ранее Микитась находился в СИЗО. Он подозреваемый по делу о строительстве жилья для Нацгвардии. Однако после того, как он дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, Микитась был выпущен под домашний арест.

В свою очередь, 29 декабря, Микитасю объявили о новом подозрении — в похищении человека.

Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало дело против Татарова, кинулось защищать Микитася, заявив, что данным следствия полиции не верят, и считают новое дело против Микитася давлением на само НАБУ.

30 декабря на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры Татарову прокуроры отозвали ходатайство об аресте топ-чиновника.

Сам Татаров считает обвинения в свой адрес попыткой политического преследования, которое началось после того, как он заявил о неприемлемости занимания Артемом Сытником должности директора НАБУ, которое расследовало и дело против Микитася и против Татарова.

В НАБУ в свою очередь, недовольны тем, что дело против Татарова было передано из НАБУ в СБУ.