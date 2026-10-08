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Новости
Дата публикации

Для сбития реактивных "Шахедов": немецкая Quantum Systems передаст Украине тысячи дронов SPYS

SPYS
Немецкая Quantum Systems передаст Украине тысячи дронов SPYS

Немецкая оборонная компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками Герань-4 и Герань-5.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Укринформ".

Как заявил вице-президент компании Маттиас Лена во время прессбрифинга в Берлине в среду, на выходных стороны подписали письмо о намерениях по обеспечению пакета из десятков тысяч таких аппаратов, способных сбивать реактивные дроны. На вопрос, когда первые SPYS могут поступить в Украину, представитель компании отметил, что тысячи единиц готовы к поставкам уже в этом году.

Что известно о перехватчике SPYS

Дрон SPYS является совместной разработкой компании Quantum Systems и украинского партнера WIY, сотрудничающих в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries:

  • при создании новой системы разработчики учли опыт применения дрона-перехватчика STRILA непосредственно в Украине;
  • для масштабирования производства компания будет опираться на уже созданные производственные мощности для беспилотников STRILA;
  • ожидаемые объемы производства могут достигать нескольких тысяч единиц в месяц.

Эффективность ущерба реактивных беспилотников

По словам представителя немецкой компании, результативность перехвата российских реактивных дронов в Украине в последнее время заметно возросла: в начале способность была на очень низком уровне, затем поднялась до 30%, а в последние ночи превысила 50%.

В то же время в Quantum Systems подчеркнули, что это результат сочетания различных мер противодействия: Украина адаптировалась, задействовала разные способности, в значительной степени использует парк самолетов F-16 для перехвата реактивных "Shahed", а также все шире применяет разработки таких производителей, которые демонстрируют все большую эффективность в этом комплексе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине тестируют пять моделей перехватчиков реактивных дронов, а одну из них могут запустить в серию до конца октября. В Украине опробуют пять моделей скоростных беспилотников для борьбы с реактивными дронами РФ, при этом одну из разработок планируют довести до объема производства около 400 единиц до конца октября, а остальные четыре модели остаются на стадии испытаний.

Автор:
Максим Кольц

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