Для збиття реактивних "Шахедів": німецька Quantum Systems передасть Україні тисячі дронів SPYS

Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал "Укрінформ".

Як заявив віцепрезидент компанії Маттіас Лена під час пресбрифінгу в Берліні у середу, на вихідних сторони підписали лист про наміри щодо забезпечення пакета з десятків тисяч таких апаратів, здатних збивати реактивні дрони. На запитання, коли перші SPYS можуть надійти до України, представник компанії зазначив, що тисячі одиниць готові до постачання вже цього року.

Що відомо про перехоплювач SPYS

Дрон SPYS є спільною розробкою компанії Quantum Systems та українського партнера WIY, які співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries:

під час створення нової системи розробники врахували досвід застосування дрона-перехоплювача STRILA безпосередньо в Україні;

для масштабування виробництва компанія спиратиметься на вже створені виробничі потужності для безпілотників STRILA;

очікувані обсяги виробництва можуть сягати кількох тисяч одиниць на місяць.

Ефективність збиття реактивних безпілотників

За словами представника німецької компанії, результативність перехоплення російських реактивних дронів в Україні останнім часом помітно зросла: на початку спроможність була на дуже низькому рівні, потім піднялася до понад 30%, а в останні ночі перевищила 50%.

Водночас у Quantum Systems наголосили, що це є результатом поєднання різних заходів протидії: Україна адаптувалася, задіяла різні спроможності, значною мірою використовує парк літаків F-16 для перехоплення реактивних "Shahed", а також усе ширше застосовує розробки таких виробників, які демонструють дедалі більшу ефективність у цьому комплексі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні тестують п'ять моделей перехоплювачів реактивних дронів, а одну з них можуть запустити в серію до кінця жовтня. В Україні випробовують п'ять моделей швидкісних безпілотників для боротьби з реактивними дронами РФ, при цьому одну з розробок планують довести до обсягу виробництва близько 400 одиниць до кінця жовтня, а інші чотири моделі залишаються на стадії випробувань.