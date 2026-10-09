Во Львове столкнулись два поезда: есть пострадавшие

Во Львове во время отправления со станции Пидзамче дизельный поезд Львов — Сокаль столкнулся с электротягом. В результате аварии травмировались машинист и пассажиры.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укрзализныця".

Что известно

Отмечается, что авария произошла во время отправки со станции Пидзамче.

"Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается четырём пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали", - рассказали в УЗ.

Там добавили, что на месте инцидента находились все ключевые специалисты по железной дороге и специальные службы для тщательного расследования обстоятельств.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что спасатели работали над тем, чтобы уволить машинист дизель-поезда из кабины, где он оказался зажатым.

Представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева в комментарии Общественному сообщила, что в результате аварии известно о восьмерых травмированных. Из них пятеро госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.

Напомним, ранее поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли