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У Львові зіткнулися два потяги: є постраждалі

У Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом
У Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом. Фото: t.me/dsns_lviv

У Львові під час відправлення зі станції Підзамче дизельний поїзд Львів — Сокаль зіткнувся з електротягом. Унаслідок аварії травмувалися машиніст та пасажири.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Укрзалізниця". 

Що відомо

Зазначається, що аварія сталася під час відправлення зі станції Підзамче. 

"Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається чотирьом пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали", - розповіли в УЗ.  

Там додали, що на місці інциденту перебували всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що рятувальники працювали над тим, щоб звільнити машиніст дизель-поїзда з кабіни, де він опинився затиснутим.

Фото 2 — У Львові зіткнулися два потяги: є постраждалі
Фото: t.me/dsns_lviv

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва у коментарі Суспільному повідомила, що унаслідок аварії відомо про восьмеро травмованих. Із них — пʼятеро госпіталізували, ще троє отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, раніше поїзд Київ-Ужгород зійшов із рейок після зіткнення з автокраном: машиніст та водій крана загинули

Автор:
Світлана Манько

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