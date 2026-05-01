Поїзд сполученням Київ-Ужгород потрапив в аварію і зійшов із рейок: є загиблі (ФОТО)

1 травня поїзд Київ-Ужгород зійшов із рейок після зіткнення з автокраном: машиніст та водій крана загинули, є постраждалі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

За його словами, вранці 1 травня у Львівській області сталася серйозна аварія за участі пасажирського потяга сполученням Київ-Ужгород.

За попередньою інформацією, потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці, поблизу Стрия. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Машиніст і водій автокрана загинули на місці. Помічник машиніста вижив, але отримав тяжкі травми.

Інформації про травмованих пасажирів наразі немає.

На місці працюють медики та правоохоронці. Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста.