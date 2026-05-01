Поїзд сполученням Київ-Ужгород потрапив в аварію і зійшов із рейок: є загиблі (ФОТО)

Фото: t.me/VGlagola

1 травня поїзд Київ-Ужгород зійшов із рейок після зіткнення з автокраном: машиніст та водій крана загинули, є постраждалі.

За його словами, вранці 1 травня у Львівській області сталася серйозна аварія за участі пасажирського потяга сполученням Київ-Ужгород.

Фото: t.me/VGlagola

За попередньою інформацією, потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці, поблизу Стрия. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Фото: t.me/VGlagola

Машиніст і водій автокрана загинули на місці. Помічник машиніста вижив, але отримав тяжкі травми.

Фото: t.me/VGlagola

Інформації про травмованих пасажирів наразі немає.

На місці працюють медики та правоохоронці. Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста. 

Автор:
Світлана Манько