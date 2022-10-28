Экс-глава ГПСУ подозревается в коррупции из-за схемы с заменой жилья для пограничников более дешевым

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 28 октября сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением бывшему главе Государственной пограничной службы, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ, а также директору компании-застройщика.

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Как отмечается в сообщении САП, установлено, что в первом полугодии 2019 года компания-застройщик в соответствии с заключенными договорами должна была передать Госпогранслужбе 66 квартир во Львове, в том числе в одном из центральных районов города, для последующего заселения пограничников и их семей.

Следствием установлено, что, несмотря на договорные обязательства, компания продала квартиры, предназначенные для пограничников. Для сокрытия своих преступных действий директор вступил в преступный сговор с представителями ГПСУ и произвел "замену" жилья, несмотря на то, что оно не отвечало условиям договоров.

Как следствие, пограничная служба получила 53 квартиры в одном из районов Львовской области, стоимость которых на 10,68 миллиона гривен меньше, чем у недвижимости во Львове, что подтверждено выводами проведенных экспертиз.

На сегодняшний день разоблаченным лицам сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В сообщении не называются имена подозреваемых, однако с 25 июля 2017 года по 31 мая 2019 года Госпогранслужбу возглавлял Петр Цыгикал. Кроме того, как сообщает "Интерфакс-Украина", фигурантами дела являются Бигун О.М. и Романенко О.В.

Напомним, что ранее НАБУ разоблачило аналогичную схему с заменой жилья для сотрудников Национальной гвардии в Киеве с участием бывшего уже командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, бывшего депутата Верховной Рады и экспрезидента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, а также топ-менеджеров "Укрбуда". Сумма в разнице стоимости в этом случае составила более 81 миллиона гривен.

В ноябре 2021 года дело было передано в суд. Отдельно НАБУ инкриминирует Микитасю дачу взятки за занижение суммы разницы с 81 до 7 миллионов гривен, соучастником чего считает тогдашнего юриста "Укрстроя" и нынешнего замглавы Офиса президента Олега Татарова.