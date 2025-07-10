АРМА виявило незаконне використання арештованих активів на стратегічному підприємстві

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявила використання арештованого майна на Кіровоградському рудоуправлінні та передала дані правоохоронцям. Наразі агентство фіналізує підготовку до прозорого конкурсу з відбору управителя.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Виявлено незаконне використання активів

Фахівці Департаменту менеджменту активів та Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, діючи за дорученням Голови агентства, провели огляд АТ "Кіровоградське рудоуправління". Під час інспекції зафіксовано факти використання арештованого майна. Про виявлені порушення повідомлено компетентні правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, згідно з ухвалою слідчого судді Кіровоградського районного суду, в управління АРМА було передано рухоме й нерухоме майно, а також корпоративні права підприємства. АТ "Кіровоградське рудоуправління" — стратегічне підприємство з понад 80-річною історією, яке спеціалізується на видобутку вторинних каолінів і працює з 1935 року.

Варто зазначити, що АРМА в судовому порядку вдалося захистити чинність спеціального дозволу на користування надрами, що дало змогу зберегти стабільну роботу підприємства. Агентство наполягало, що анулювання дозволу призвело б до повної зупинки діяльності, втрати вартості активу та недоотримання державою потенційних бюджетних надходжень. Суд підтримав аргументи АРМА та відмовив у задоволенні вимог щодо скасування спецдозволу.

У 2024 році на конкурсній основі було обрано суб’єкта оціночної діяльності — ТОВ "ТР Інвест-Компані", з яким укладено договір про оцінку активу. За висновками рецензії, ринкова вартість майна становить 135,9 млн гривень.

Протягом 2025 року АРМА ініціювало ринкові консультації щодо передачі активу в управління. У відповідь отримано три комерційні пропозиції. Наразі триває їх аналіз та підготовка тендерної документації для проведення відкритого конкурсу на платформі Prozorro з метою обрання ефективного управителя.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель "Моцарт", функціонуючий бізнес-готель "ОК Одеса" в Аркадії та великий комплекс "Аркадія".