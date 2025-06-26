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АРМА шукає управителів для трьох готельних комплексів в Одесі
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Що відомо про туристичні активи
- Готель і ресторан "Моцарт" — це унікальний об'єкт культурної спадщини, зведений ще у 1870 році.
Він розташований у самому серці історичної Одеси, на перетині вулиць Рішельєвської та Ланжеронівської. Будівля площею понад 6 400 кв. м була дбайливо відреставрована: автентичний фасад і внутрішні інтер’єри відтворено за архівними фотографіями та кресленнями. Заклад розміщений лише за 2 кілометри від центрального залізничного вокзалу і в безпосередній близькості до Одеського театру опери та балету — однієї з головних культурних візитівок міста.
- Готель "ОК Одеса" — це діючий тризірковий бізнес-готель, розташований у престижному районі Аркадія.
Після повної реконструкції у 2012 році комплекс пропонує 175 номерів різних категорій, здатних прийняти до 363 гостей. У готелі функціонують банкетний зал на 600 осіб з семи окремими залами та сучасний концерт-хол, розрахований на 1000 відвідувачів. Також заклад оснащений власною цілодобово охоронюваною автостоянкою.
- Готель "Аркадія" — масштабний готельний комплекс, розташований у серці курортно-розважальної зони Одеси.
До послуг гостей — 287 номерів п’яти різних категорій, а також окремий апартамент-комплекс із комфортабельними двокімнатними номерами. Інфраструктура закладу включає просторий банкетний зал на 150 осіб і п’ять конференц-залів площею від 40 до 170 кв. м, які можуть приймати від 20 до 200 учасників для проведення заходів різного формату.
Усі три готельні комплекси розміщені в найпопулярніших туристичних районах Одеси — в самому серці історичного центру та в курортній Аркадії, поруч із пляжами та знаковими культурними об'єктами.
Подати пропозиції на участь у відборі можна до 15:00 25 липня 2025 року.
"АРМА продовжує пошук надійних та компетентних управителів, які зможуть ефективно представляти інтереси держави та сприяти розвитку туристичної галузі навіть у поточних складних умовах", - наголошує пресслужба.
Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.