АРМА шукає управителів для трьох готельних комплексів в Одесі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Що відомо про туристичні активи

Готель і ресторан "Моцарт" — це унікальний об'єкт культурної спадщини, зведений ще у 1870 році.

Він розташований у самому серці історичної Одеси, на перетині вулиць Рішельєвської та Ланжеронівської. Будівля площею понад 6 400 кв. м була дбайливо відреставрована: автентичний фасад і внутрішні інтер’єри відтворено за архівними фотографіями та кресленнями. Заклад розміщений лише за 2 кілометри від центрального залізничного вокзалу і в безпосередній близькості до Одеського театру опери та балету — однієї з головних культурних візитівок міста.

Готель "ОК Одеса" — це діючий тризірковий бізнес-готель, розташований у престижному районі Аркадія.

Після повної реконструкції у 2012 році комплекс пропонує 175 номерів різних категорій, здатних прийняти до 363 гостей. У готелі функціонують банкетний зал на 600 осіб з семи окремими залами та сучасний концерт-хол, розрахований на 1000 відвідувачів. Також заклад оснащений власною цілодобово охоронюваною автостоянкою.

Готель "Аркадія" — масштабний готельний комплекс, розташований у серці курортно-розважальної зони Одеси.

До послуг гостей — 287 номерів п’яти різних категорій, а також окремий апартамент-комплекс із комфортабельними двокімнатними номерами. Інфраструктура закладу включає просторий банкетний зал на 150 осіб і п’ять конференц-залів площею від 40 до 170 кв. м, які можуть приймати від 20 до 200 учасників для проведення заходів різного формату.

Усі три готельні комплекси розміщені в найпопулярніших туристичних районах Одеси — в самому серці історичного центру та в курортній Аркадії, поруч із пляжами та знаковими культурними об'єктами.

Подати пропозиції на участь у відборі можна до 15:00 25 липня 2025 року.

"АРМА продовжує пошук надійних та компетентних управителів, які зможуть ефективно представляти інтереси держави та сприяти розвитку туристичної галузі навіть у поточних складних умовах", - наголошує пресслужба.

Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.