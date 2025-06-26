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АРМА ищет управляющих для трех гостиничных комплексов в Одессе

АРМА
АРМА выставила гостиничные объекты Одессы на управление / АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Что известно о туристических активах

  • Отель и ресторан "Моцарт" – это уникальный объект культурного наследия, построенный еще в 1870 году.

Он расположен в самом сердце исторической Одессы, на пересечении улиц Ришельевской и Ланжероновской. Здание площадью более 6400 кв. м была бережно отреставрирована: аутентичный фасад и внутренние интерьеры воспроизведены по архивным фотографиям и чертежам. Заведение расположено всего в 2 километрах от центрального железнодорожного вокзала и в непосредственной близости от Одесского театра оперы и балета — одной из главных культурных визиток города.

  • Отель "ОК Одесса" — это действующая трехзвездная бизнес-гостиница, расположенная в престижном районе Аркадия.

После полной реконструкции в 2012 году комплекс предлагает 175 номеров разных категорий, способных принять до 363 гостей. В отеле функционируют банкетный зал на 600 человек с семью отдельными залами и современный концерт-холл, рассчитанный на 1000 посетителей. Также заведение оснащено собственной круглосуточно охраняемой автостоянкой.

  • Гостиница "Аркадия" — масштабный гостиничный комплекс, расположенный в сердце курортно-развлекательной зоны Одессы.

К услугам гостей 287 номеров пяти различных категорий, а также отдельный апартамент-комплекс с комфортабельными двухкомнатными номерами. Инфраструктура заведения включает в себя просторный банкетный зал на 150 человек и пять конференц-залов площадью от 40 до 170 кв. м, которые могут принимать от 20 до 200 участников для проведения мероприятий разного формата.

Все три гостиничных комплекса расположены в самых популярных туристических районах Одессы — в самом сердце исторического центра и курортной Аркадии, рядом с пляжами и знаковыми культурными объектами.

Представить предложения на участие в отборе можно до 15:00 25 июля 2025 года.

"АРМА продолжает поиск надежных и компетентных управляющих, которые смогут эффективно представлять интересы государства и способствовать развитию туристической отрасли даже в текущих сложных условиях", — отмечает пресс-служба.

Ранее АРМА получило в управление 3,1 млн. гривен арестованных средств. Указанные средства изъяты в рамках уголовного производства по изготовлению и сбыту в Ровенской области фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах.

Автор:
Ольга Опенько