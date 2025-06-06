АРМА получило в управление 3,1 млн грн арестованных средств

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление 3,1 млн. гривен арестованных средств.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что на основании определения следователя судьи Ровенского городского суда Ровенской области в управление АРМА передано арестованные денежные средства в сумме 57 100 долларов США, 940 евро и 660 000 гривен, что в общей сложности эквивалентно 3,1 млн гривен.

Указанные средства изъяты в рамках уголовного производства по изготовлению и сбыту в Ровенской области фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах, совершенного организованной преступной группой, в состав которой входило пять человек, в том числе бывший правоохранитель из Ровенской области.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.