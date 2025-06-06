- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
АРМА отримало в управління 3,1 млн грн арештованих коштів
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області в управління АРМА передано арештовані грошові кошти в сумі 57 100 доларів США, 940 євро та 660 000 гривень, що разом еквівалентно 3,1 млн гривень.
Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах, вчиненого організованою злочинною групою, до складу якої входило п’ять осіб, у тому числі колишній правоохоронець з Рівненської області.
Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.