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АРМА отримало в управління 3,1 млн грн арештованих коштів

гривна
АРМА отримано в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів / Depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області в управління АРМА передано арештовані грошові кошти в сумі 57 100 доларів США, 940 євро та 660 000 гривень, що разом еквівалентно 3,1 млн гривень.

Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах, вчиненого організованою злочинною групою, до складу якої входило п’ять осіб, у тому числі колишній правоохоронець з Рівненської області.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Світлана Манько